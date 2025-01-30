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Мексика призвала Google Maps не переименовывать Мексиканский залив

Мексика обратилась к Google с просьбой не менять название Мексиканского залива
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Depositphotos

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум представила письмо в адрес корпорации Google, в котором правительство страны просит платформу Google Maps не переименовывать Мексиканский залив в Американский. Об этом сообщает Reuters.

«Клаудия Шейнбаум в четверг представила письмо, которое правительство направило в Google», - говорится в сообщении.

Отмечается, что власти страны в документе призывают платформу Google Maps «не соглашаться» с изменениями, внесенными президентом США Дональдом Трампом, о переименовании Мексиканского залива в залив Америки.

26 января кандидат географических наук Леонид Колотило заявил, что Соединенные Штаты могут продавить в ООН переименования Мексиканского залива в Американский.

Он отметил, что США как сильнейший игрок в регионе будут диктовать условия по названию даже в ООН.

21 января президент США Дональд Трамп подписал указ, запускающий процедуру официального переименования Мексиканского залива в Американский, а самой высокой горы Северной Америки Денали — в гору Мак-Кинли.

Ранее Маск предложил переименовать Ла-Манш.

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