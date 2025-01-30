Сийярто назвал причины неприязни администрации Байдена к Венгрии

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил о значительном ухудшении венгерско-американских отношений при администрации Джо Байдена, выразив надежду на их скорейшее восстановление при новой администрации. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая на мероприятии в словацком Комароме, Сийярто охарактеризовал политику предыдущей американской администрации как демонстрацию глубокой неприязни к венгерскому правительству, сопровождавшуюся целым рядом недружественных шагов.

В качестве примера министр указал на аннулирование соглашения об избежании двойного налогообложения, урезание сроков действия виз для венгерских граждан до одного года с ограничением на количество въездов, а также включение главы канцелярии премьер-министра Антала Рогана в санкционный список США.

Сийярто также выразил мнение, что политика предыдущей администрации в отношении украинского конфликта, в частности, масштабные поставки вооружений Киеву, лишь усугубила ситуацию и искусственно затянула конфликт.

По словам Сийярто, теперь есть основания полагать, что новая администрация США нацелена на восстановление серьезно поврежденных за последние четыре года отношений между Венгрией и Соединенными Штатами.

На днях Сийярто рассказал, что Соединенные Штаты планируют отменить ограничительные меры, введенные против Венгрии.

Ранее сообщалось, что Венгрия обсудит с США санкции ЕС против России.