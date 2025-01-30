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В Совфеде резко отреагировали на слова Шольца о том, кто освободил Германию

Сенатор Косачев назвал безобразными слова Шольца о том, кто освободил Германию
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Liesa Johannssen/Reuters

Слова немецкого канцлера Олафа Шольца о том, что Германию от нацизма освободили Соединенные Штаты, совершенно безобразны. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Парламентарий напомнил, что Германия в 1945 году капитулировала исключительно в силу действий Красной Армии. Он призвал почитать надписи на Рейхстаге и посмотреть на фотографию флага, который был водружен на купол, чтобы убедиться в этом.

«Заявление Шольца — это дань современной политической моде, а точнее современной политической конъюнктуре, которое не имеет ничего общего с исторической действительностью, во-первых, и, во-вторых, абсолютно безнравственно по отношению к тем, кто одерживал победу над гитлеровским нацизмом», — сказал Косачев.

Сенатор признал роль антигитлеровской коалиции, однако заметил, что решающую роль играл Советский Союз.

Накануне Шольц отметил вклад США в дело освобождения Германии от нацизма. Так, он заявил, что в Германии «очень рады», что Соединенные Штаты «освободили» его страну и «помогли» ей «снова стать демократией». По словам политика, поэтому он так взбешен тем, что американский предприниматель и миллиардер Илон Маск вступается за правых радикалов.

Ранее в Германии назвали Шольца «идеальным канцлером».

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