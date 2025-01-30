Дубинский объяснил уголовные дела против командования ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский пытается запугать командование Вооруженных сил Украины с помощью уголовных дел против генералов. Такое мнение выразил в своем Telegram-канале находящийся в СИЗО из-за обвинения в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Также, по его мнению, задачей открытия новых уголовных дел было перекладывание вины за сдачу ВСУ городов в ЛДНР ВС РФ.

«Пишут, что дело открыли на командира 46-й бригады за то, что «не удержал Курахово». Атака Госбюро расследований (ГБР) на военных исполняется по указанию Зеленского, [главы офиса Зеленского Андрея] Ермака и [замглавы офиса Зеленского Олега] Татарова», — предположил Дубинский.

По его мнению, в Киеве стремятся добиться от командиров отчаянного сопротивления ВС РФ любыми силами и средствами с целью не допустить новых территориальных потерь и продемонстрировать Западу эффективность украинской обороны.

Также 30 января Дубинский заявлял, что Зеленский не является легитимным политиком в глазах Трампа.

В 2019 году телеведущий Александр Дубинский стал депутатом Верховной рады от «Слуги народа». Уже в 2021 году он попал в санкционные списки США, что связали с утечкой телефонного разговора президента США Байдена с Петром Порошенко. С ноября 2023 года депутат находится в СИЗО, откуда активно ведет Telegram-канал. Ему грозит срок от 12 до 15 лет за государственную измену.

Ранее Дубинский рассказал, сколько Зеленский зарабатывал в 2024 году.