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В Германии назвали Шольца «идеальным канцлером»

Spiegel: Шольц оказался идеальным канцлером, несмотря на кажущееся недоразумение
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Axel Schmidt/Reuters

Несмотря на то, что период правления Олафа Шольца в Германии может показаться «огромным недоразумением», он был «идеальным канцлером». Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.

«Вероятно, никогда не было политика, который пришел бы в канцелярию настолько подготовленным и квалифицированным, как Олаф Шольц. На самом деле он был идеальным канцлером. Не только потому, что он очень умный и чрезвычайно трудолюбивый. Вряд ли кто-нибудь в Федеративной Республике овладел искусством управления так, как он», — говорится в тексте.

В то же время отмечается, что годы его правления могут показаться «одним огромным недоразумением», поскольку в этот период случился конфликт на Украине, распад немецкой правящей коалиции «Светофор», бюджетный кризис в ФРГ.

Авторы также считают, что Шольц представляет разумную «технократическую политику», в то время как сегодня наблюдается стремление к «эмоциональной политике».

11 января Олаф Шольц был официально утвержден кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Согласно результатам опросов, большинство немцев считают, что Шольц не обладает качествами сильного лидера. Кроме того, 74% респондентов уверены, что он не должен вновь выдвигаться на пост канцлера на предстоящих в следующем году выборах.

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