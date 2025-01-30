В Германии назвали Шольца «идеальным канцлером»

Несмотря на то, что период правления Олафа Шольца в Германии может показаться «огромным недоразумением», он был «идеальным канцлером». Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.

«Вероятно, никогда не было политика, который пришел бы в канцелярию настолько подготовленным и квалифицированным, как Олаф Шольц. На самом деле он был идеальным канцлером. Не только потому, что он очень умный и чрезвычайно трудолюбивый. Вряд ли кто-нибудь в Федеративной Республике овладел искусством управления так, как он», — говорится в тексте.

В то же время отмечается, что годы его правления могут показаться «одним огромным недоразумением», поскольку в этот период случился конфликт на Украине, распад немецкой правящей коалиции «Светофор», бюджетный кризис в ФРГ.

Авторы также считают, что Шольц представляет разумную «технократическую политику», в то время как сегодня наблюдается стремление к «эмоциональной политике».

11 января Олаф Шольц был официально утвержден кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Согласно результатам опросов, большинство немцев считают, что Шольц не обладает качествами сильного лидера. Кроме того, 74% респондентов уверены, что он не должен вновь выдвигаться на пост канцлера на предстоящих в следующем году выборах.

Ранее Маск вновь оскорбил Шольца.