Развертывание военного контингента миротворцев из западных стран численностью около 200 тысяч человек на Украине не является возможным. Такое мнение высказал французский генерал Николя Ришу, передает газета L'Express.

«Никакая европейская армия не имеет возможности задействовать столько солдат на длительный срок», — отметил французский военный.

По мнению Ришу, найти такое количество военных для развертывания на Украине «абсолютно невозможно».

29 января вице-председатель оппозиционной фракции ХДС/ХСС Йохан Вадефуль в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил, что Германия не может направить воинский контингент на Украину из-за юридических процедур и политических условий.

По его словам, отправка немецкого военного контингента на Украину не представляется возможной как для Германии, так и для других стран Европы. Это связано с тем, что в соответствии с конституцией Германии такая мера требует выполнения сложных процедур. Он отметил, что Германия практически не имеет законных оснований для подобного шага, а также не может одобрить его с политической точки зрения.

Ранее Мирошник объяснил, какие «миротворцы» на Украине станут военной целью.