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В США рассказали об инициированной Трампом «войне» за свою благосклонность

Bloomberg: Трамп пытался начать войну между другими странами за благосклонность
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Julia Demaree Nikhinson/AP

Президент США Дональд Трамп пытался начать войну между другими странами и политиками ради его благосклонности. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По его данным, стремление зарубежных лидеров угодить президенту США показывает, насколько они извлекли урок из его первого срока, когда самым быстрым способом завоевать его расположение было предложение об инвестициях и других сделках. Сейчас политики удвоили свои усилия, говорится в тексте.

Кроме того, отмечается в материале, таким образом многие государства хотят избежать попадания под действие тарифов, которыми Трамп уже пригрозил.

«По сути, он пытался создать что-то вроде глобальной войны за благосклонность Америки, то есть за благосклонность Трампа», — заявил в беседе с агентством Хэл Брэндс, профессор Школы перспективных международных исследований имени Джонса Хопкинса в Вашингтоне Хэл Брэндс.

До этого издание Asia Times писало, что Дональд Трамп колеблется в своем подходе по взаимодействию с Россией и президентом Владимиром Путиным, а его риторика уже подрывает доверие Москвы «из-за первых признаков того, что он следует сценарию» Джо Байдена.

Ранее Пушков заявил, что Трамп «не может помешать дядям и тетям превращать себя в трансформеров».

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