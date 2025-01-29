Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Сирии прекратила действие конституция страны

Новые власти Сирии объявили о прекращении действия старой конституции
close
Lefteris Pitarakis/AP

Новые власти Сирии объявили о прекращении действия старой конституции страны. Об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на заявление представителя командования военных операций Хасана Абд аль-Гани.

«Действие конституции от 2012 года отменяется. Также отменяются все законы, принятые в чрезвычайном порядке», — заявил аль-Гани.

Он уточнил, что назначенный временным президентом Сирии Ахмед аш-Шараа, также известный как лидер «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) Абу Мухаммад аль-Джулани, будет уполномочен сформировать временный законодательный совет на переходный период.

До этого новые власти Сирии ликвидировали партию «Баас» («Партия арабского социалистического возрождения»), которая руководила страной с военного переворота 1966 года и прихода к власти Хафеза Асада.

Ранее в Израиле обеспокоились из-за планов Трампа вывести войска из Сирии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами