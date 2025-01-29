В Сирии прекратила действие конституция страны

Новые власти Сирии объявили о прекращении действия старой конституции страны. Об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на заявление представителя командования военных операций Хасана Абд аль-Гани.

«Действие конституции от 2012 года отменяется. Также отменяются все законы, принятые в чрезвычайном порядке», — заявил аль-Гани.

Он уточнил, что назначенный временным президентом Сирии Ахмед аш-Шараа, также известный как лидер «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) Абу Мухаммад аль-Джулани, будет уполномочен сформировать временный законодательный совет на переходный период.

До этого новые власти Сирии ликвидировали партию «Баас» («Партия арабского социалистического возрождения»), которая руководила страной с военного переворота 1966 года и прихода к власти Хафеза Асада.

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