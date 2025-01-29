Белый дом опроверг данные о заморозке федерального финансирования

В Белом доме опровергли данные об отмене заморозки федерального финансирования

Белый дом уточнил, что аннулирование меморандума Административно-бюджетного управления (OMB) о приостановке финансирования федеральных программ не означает полной отмены ограничений. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это не отмена заморозки федерального финансирования. Это лишь отмена меморандума», — заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Она подчеркнула, что указы президента США Дональда Трампа о финансировании федеральных программ остаются в силе и будут «строго исполняться».

До этого агентство Reuters сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа отменила заморозку федеральной помощи на фоне исков.

СМИ отмечали, что администрация Дональда Трампа аннулировала данный меморандум, из-за чего некоторые источники восприняли данную информацию как полную отмену заморозки финансирования.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа планирует депортировать 1182 человека в Советский Союз и Югославию, и еще 254 человека — в Чехословакию.