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Комиссар по обороне призвал к созданию «Европейского космического щита»

Комиссар по обороне Кубилюс призвал к созданию «Европейского космического щита»
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Mindaugas Kulbis/AP

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс призвал к созданию «Европейского космического щита» для объединения оборонных усилий в этой области. Его слова с выступления на 17-й Европейской космической конференции, приводит Politico.

Кубилюс намерен начать диалог со странами-членами ЕС и их космическими командованиями, «чтобы рассмотреть возможности для повышения осведомленности о европейской космической сфере с целью мониторинга угроз, в том числе военных».

По его словам, эти шаги станут «строительными блоками на пути к европейскому космическому щиту, который объединит оборонные усилия в космосе».

Он утверждает, что после начала СВО Россия и Китай объединились для реализации таких проектов, как общая лунная атомная электростанция, и Европа «не может оставить космос в жертву агрессивным авторитарным государствам».

До этого правительство Китая обвинило власти США в развязывании гонки вооружений в космосе после размещения подразделения американских войск в Японии.

Чжан Сяоган отметил, что в настоящее время власти США продолжают расширять свой космический потенциал, а также укреплять военные союзы. По его словам, Пекин рассматривает подобные действия как «угрозу глобальной стратегической стабильности».

Ранее Россия и Мадагаскар подписали договор о неразмещении первыми оружия в космосе.

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