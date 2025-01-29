Угрозы украинского лидера Владимира Зеленского могут спровоцировать третью мировую войну. Об этом в интервью News.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По его словам, несмотря на усилия украинской стороны по предотвращению переговоров, встреча лидеров России и США состоится. Он добавил, что участие Зеленского во встрече является «восьмым вопросом».

«Я думаю, что еще элемент угрозы в этом есть: «Полезете узнавать, куда мы деньги потратили, мы вообще вас втянем в конфликт». Но тогда я думаю, что и в Европе, и в Америке это может легко перейти в третью мировую войну», — заявил он.

Депутат отметил, что главный страх украинского лидера заключается в том, что американская сторона узнает судьбу выделенных для нужд ВСУ средств.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Зеленскому крайне опасно участвовать в президентских выборах, поэтому он будет врать и тянуть с началом переговоров по урегулированию конфликта между Киевом и Москвой.

Ранее в Британии заявили, что Украину могут исключить из переговорного процесса.