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Литва признала угрозой нацбезопасности более 700 россиян и белорусов

Литовские власти за год признали угрозой более 700 россиян и белорусов
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Artur Widak/NurPhoto/Reuters

Литовские власти в 2024 году признали угрозой государственной безопасности 125 россиян и 598 белорусов. Об этом сообщает «Sputnik Литва».

Всем этим гражданам запретили въезд на территорию прибалтийской республики. Кроме того, 35 гражданам РФ отказали в выдаче временного ВНЖ, еще 36 — в его продлении. Почти 30 россиян лишили постоянного вида на жительство, а еще 24 аннулировали временные. Помимо этого, 16 россиянам не стали выдавать постоянный ВНЖ при первом обращении.

У белорусов девять случаев с лишением постоянного ВНЖ, 175 гражданам аннулировали временные. Еще троим отказались выдавать постоянный вид на жительство, 179 людям — временный. Кроме того, власти Литвы решили не продлевать временный ВНЖ 232 гражданам Белоруссии.

21 января прокуратура Литвы сообщала о задержании россиянина, которого подозревают в обходе санкций против РФ. Предполагается, что гражданин РФ передавал оборудование на родину, используя схему с экспортом в третьи страны.

Ранее ЕС добавил в черный список троих россиян, якобы связанных с ГРУ.

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