В европейской стране на министра подадут в суд из-за сокращения помощи беженцам

В Нидерландах министра будут судить из-за сокращения бюджета для беженцев

Совет по делам беженцев Нидерландов подаст в суд на министра по вопросам убежища и миграции страны Марьёлейн Фабер из-за уменьшения бюджета для организации на €21 млн. Об этом сообщает газета Trouw.

Совет по делам беженцев Нидерландов — организация, предоставляющая беженцам юридическую помощь во время рассмотрения заявки на предоставление убежища, получит в 2026 году €13 млн, в то время как рассчитывала на €34 млн.

В этой связи организация приняла решение подать в суд на Фабер, обвинив ее в «ненадлежащем управлении». Совет считает сокращение бюджета на €21 млн «слишком резким» и опасается, что это решение будет иметь серьезные последствия для беженцев.

Председатель правления Совета по делам беженцев Франк Кандел назвал действия Фабер самой контрпродуктивной политикой предоставления убежища из всех.

Министерство по вопросам убежища и миграции Нидерландов сообщило, что Фабер еще ведет переговоры с Советом о дальнейшем уменьшении бюджета.

Ранее в Евросоюзе призвали вернуть всех сирийских беженцев на родину.