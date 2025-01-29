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Украинская журналистка спросила генсека НАТО об окончании конфликта на Украине

Панченко спросила Рютте о концовке конфликта после его слов об Украине
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Global Look Press

Украинская журналистка Диана Панченко задала вопрос генсеку НАТО Марку Рютте об окончании российско-украинского конфликта после его заявлений о поддержке Украины. Она опубликовала пост в своей соцсети X.

«Ваша поддержка Украины привела к (уничтожению. — «Газета.Ru») почти миллиона украинцев. Когда вы закончите эту войну?» — написала Панченко.

До этого РИА Новости со ссылкой на данные Минфина Украины, Кильского университета и открытые данные писало, что страны НАТО с февраля 2022 года оказали помощь Украине на $191,2 млрд, из них более половины предоставили США.

23 января генсек НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии по Украине в рамках Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что провал Украины в конфликте с Россией обойдется Североатлантическому альянсу и западным странам в целом в «триллионы» вместо «миллиардов».

Он добавил, что если Украина потерпит поражение в конфликте, то восстановление сдерживания со стороны альянса «будет иметь гораздо большую цену, чем сейчас».

Ранее в НАТО обозначили признаки «российского вторжения».

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