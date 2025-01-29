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В Совфеде оценили результаты модернизации центров занятости

Матвиенко раскритиковала работу центров занятости в России
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Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала результаты модернизации центров занятости населения в стране. Свою позицию она выразила в ходе «правительственного часа» с министром труда и соцзащиты РФ Антоном Котяковым, передает РИА Новости.

«Расходы федерального бюджета на модернизацию центров занятости населения — почти пять миллиардов», — заявила она.

По словам Матвиенко, мероприятия по комплексной модернизации не оказали существенного влияния на увеличение числа трудоустроенных граждан. Она добавила, что в ходе анализа данных было установлено, что численность административно-управленческого персонала выросла на 15%, а количество основного персонала уменьшилось на 14,5%.

Спикер Совфеда отметила, что на одного сотрудника центра занятости приходится менее одной заявки в день. В ходе выступления она призвала специалистов предпринимать «реальные шаги» по улучшению ситуации.

До этого декан экономического факультета МГУ Александр Аузан заявил, что российской модели рынка труда, которая сложилась в стране в начале 90-х годов, пришел конец. По его словам, существующая в РФ модель характеризуется тем, что в кризис сотрудникам сокращают рабочие часы и зарплату, в результате сохраняется стабильно высокий уровень занятости.

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