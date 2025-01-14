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Названы самые выгодные подработки в 2025 году

HR-эксперт Семеренко: в 2025 году выгодно подрабатывать айтишником и монтажером
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Depositphotos

Пять направлений для подработки будут самыми выгодными для россиян в 2025 году. Наиболее высокооплачиваемые из них — IT и видеомонтаж, рассказала «Газете.Ru» карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Светлана Семеренко.

«У организаций не всегда выделен бюджет на большое количество штатных сотрудников, поэтому, приглашая фрилансеров, они успешно закрывают свои потребности. Зачастую IT-специалисты работают удаленно и могут одновременно вести несколько проектов. Специалист по защите данных может консультировать несколько организаций и рассчитывать на доход от 75 тыс. до 350 тыс. рублей. А доход видеомонтажера может достигать 220 тыс. рублей», — отметила эксперт.

По ее словам, для частичной занятости востребованы также веб-дизайнеры с зарплатой 90 тыс. рублей или контент-менеджеры со средним доходом от 77 до 215 тыс. рублей.

Семеренко добавила, что растет спрос и на представителей сферы образования, таких как репетиторы, ведущие мастер-классов, секций и тренингов. Например, фитнес-тренер с учетом неполной занятости может получать до 50 тыс. рублей ежемесячно, уточнила эксперт.

По ее словам, популярностью будут пользоваться услуги по уходу и помощи. Востребованными будут помощники по хозяйству, няни, специалисты по клинингу. Так, доход горничной варьируется от 50 до 163 тыс. рублей в зависимости от количества рабочих часов, сказала Семеренко.

«Каждый год появляются новые возможности для подработки благодаря технологическому прогрессу, изменениям потребностей общества и экономическим условиям. Важно следить за изменениями на рынке труда, развивать свои навыки и быть готовым адаптироваться к новым условиям. Выбор выгодного направления — это не только возможность дополнительного заработка, но и шанс реализовать свои способности и таланты», — заключила эксперт.

По результатам опроса, проведенного центром «Профессии будущего» и деловой социальной сетью «TenChat», для 64% российских работодателей важен не возраст, а опыт и компетенции соискателя. Только 36% отдают предпочтение молодым специалистам.

Ранее россиянам рассказали, как обновить резюме для поиска работы в 2025 году.

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