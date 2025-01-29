Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт подвел итоги первой недели правления Трампа в США

Офицер Крапивник: первые решения Трампа на посту президента вызвали панику в США
close
Carlos Barria

Военный эксперт, экс-офицер армии США Станислав Крапивник в эфире Tsargrad.tv подвел итоги первой недели правления Дональда Трампа. По его словам, решения нового американского лидера вызвали панику в обществе, поскольку значительная часть граждан привыкла к либеральным установкам, которые годами навязывали демократы.

«По поводу, например, этих нетрадиционных существ, которых в Америке очень много. Запретить их в армии, запретить их на государственной службе, конечно, можно. Но сейчас пойдут судебные процедуры, сейчас начнут разные либеральные судьи тормозить это. Это еще все впереди», — прогнозирует Крапивник.

Он добавил, что ход реализации новых решений будет сильно зависеть от каждого конкретного штата.

20 января состоялась инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа. В первый раз он был во главе государства с 2017 по 2021 год.

В тот же день американский лидер подписал несколько десятков указов. Одним из них оказался документ о признании в стране исключительно двух полов — мужского и женского — и отказе властей от так называемой «гендерной идеологии».

Ранее российский философ заявил об идеологическом расколе США и Европы из-за Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами