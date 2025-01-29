Эксперт подвел итоги первой недели правления Трампа в США

Военный эксперт, экс-офицер армии США Станислав Крапивник в эфире Tsargrad.tv подвел итоги первой недели правления Дональда Трампа. По его словам, решения нового американского лидера вызвали панику в обществе, поскольку значительная часть граждан привыкла к либеральным установкам, которые годами навязывали демократы.

«По поводу, например, этих нетрадиционных существ, которых в Америке очень много. Запретить их в армии, запретить их на государственной службе, конечно, можно. Но сейчас пойдут судебные процедуры, сейчас начнут разные либеральные судьи тормозить это. Это еще все впереди», — прогнозирует Крапивник.

Он добавил, что ход реализации новых решений будет сильно зависеть от каждого конкретного штата.

20 января состоялась инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа. В первый раз он был во главе государства с 2017 по 2021 год.

В тот же день американский лидер подписал несколько десятков указов. Одним из них оказался документ о признании в стране исключительно двух полов — мужского и женского — и отказе властей от так называемой «гендерной идеологии».

Ранее российский философ заявил об идеологическом расколе США и Европы из-за Трампа.