Российский философ заявил об идеологическом расколе США и Европы из-за Трампа

В настоящее время между США и Европой наблюдается идеологический раскол, связанный с заявлениями президента Штатов Дональда Трампа о гендерах. Об этом РИА Новости заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.

«Намечается очень серьезное противостояние между Европой и США при Трампе, потому что основные лидеры главных европейских стран убежденные левые либералы и глобалисты. Именно убежденные. Это фанатики либеральной цензуры, сторонники Woke (вопросов социальной, расовой и половой справедливости — «Газета.Ru»), сторонники DEI», — сказал эксперт.

Дугин добавил, что у Трампа все равно остаются единомышленники в Европе. В частности, по словам философа, речь идет о премьер-министре Словакии Роберте Фицо, главе кабмина Венгрии Викторе Орбане и политиках из правопопулистских движений.

20 января Трамп принес присягу и официально вступил в должность нового президента США.

В тот же день американский лидер подписал несколько десятков указов. Одним из них оказался документ о признании в стране исключительно двух полов — мужского и женского — и отказе властей от так называемой «гендерной идеологии».

Ранее в США прекратили рассматривать заявки на смену пола в паспорте.