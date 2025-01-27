Названы сроки установления причин крушения лайнера AZAL под Актау

Генпрокурор Алиев: причины крушения AZAL под Актау будут установлены на днях

Причины крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) под Актау будут установлены на днях. Об этом заявил азербайджанский генеральный прокурор Кямран Алиев, передает РИА Новости.

По его словам, на данный момент органы прокуратуры и другие структуры Казахстана и России проводят расследование по факту инцидента. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

«Конкретные результаты будут получены в короткие сроки – на днях», — заявил Алиев.

До этого сообщалось, что СК России анализирует переговоры диспетчеров Грозного, Махачкалы и Минеральных Вод с командиром потерпевшего крушение самолета AZAL.

Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря недалеко от города Актау, расположенного на западе Казахстана. На борту находились 5 членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 граждан России, включая 11-летнюю девочку, 37 — Азербайджана, 6 — Казахстана и 3 — Киргизии. Согласно информации казахстанского минздрава, в результате катастрофы выжили 29 человек.

Ранее стало известно, что Казахстан не считает переговоры с борта AZAL «сливом» расшифровок черных ящиков.