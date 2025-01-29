Премьер Италии оказалась под следствием прокуратуры Рима

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони стала фигурантом открытого прокуратурой Рима расследования о фактах освобождения и выдворения высокопоставленного офицера полиции Ливии Усамы Наджима, также известного как Альмасри. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Мелони, вместе с ней по делу подозреваемыми проходят министры внутренних дел и юстиции Маттео Пьянтедози и Карло Нордио, а также статс-секретарь Совмина Альфредо Мантовано.

Премьер Италии добавила, что не поддается шантажу и будет защищать граждан и безопасность страны.

В публикации отмечается, что заявление Мелони вызвало протесты со стороны оппозиции, которая уже требовала прояснения ситуации вокруг ливийца.

22 января сообщалось, что Наджим, обвиняемый в совершении военных преступлений и арестованный в Италии по ордеру Международного уголовного суда (МУС), вышел на свободу.

Наджим, более известный как Альмасри, 20 января был арестован в Турине, куда приехал, чтобы присутствовать на футбольном матче между «Ювентусом» и «Миланом». В Ливии он занимал посты руководителя судебной полиции и начальника тюрьмы Митига. МУС обвинил генерала в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Ранее в Ливии удивились рекомендации гражданам РФ не посещать страну.