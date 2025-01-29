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Посла России вызвали в МИД Азербайджана

МИД Азербайджана вызвал российского посла из-за публикаций о катастрофе AZAL
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Мурад Оруджев/РИА Новости

Посла России в Баку Михаила Евдокимова пригласили в министерство иностранных дел Азербайджана из-за публикаций в российской прессе, связанных с авиакатастрофой вблизи Актау. Об этом сообщает ТАСС.

Подчеркивается, что азербайджанская сторона расценила ряд публикаций как «дезинформационные».

В пресс-службе МИД Азербайджана отметили, что было упомянуто, что результаты предварительного расследования крушения самолета известны, идет работа по завершению изучения обстоятельств произошедшего.

До этого азербайджанский генеральный прокурор Кямран Алиев заявил, что причины крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) под Актау будут установлены на днях.

Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря недалеко от города Актау, расположенного на западе Казахстана. На борту находились 5 членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 граждан России, включая 11-летнюю девочку, 37 — Азербайджана, 6 — Казахстана и 3 — Киргизии. Согласно информации казахстанского минздрава, в результате катастрофы выжили 29 человек.

Ранее стало известно, что Казахстан не считает переговоры с борта AZAL «сливом» расшифровок черных ящиков.

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Крушение самолета в Казахстане
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