Несколько американских социальных программ временно прекратили работу

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп приостановил действие части федеральных программ для оценки их эффективности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт.

«За последние четыре года администрация Байдена тратила деньги как пьяные матросы, что стало одной из причин инфляционного кризиса в стране», — заявила Левитт.

Она добавила, что в связи с этим новая администрация планирует проверить ряд федеральных программ на предмет их эффективности, из-за чего они временно приостановят свое действие.

До этого латвийский реабилитационный центр «Вайвари» приостановил обучение украинцев на фоне решения президента США Дональда Трампа временно прекратить предоставление финансовой помощи другим странам.

25 января госсекретарь США Марко Рубио также распорядился приостановить большинство программ финансовой помощи зарубежным странам.

Ранее сообщалось, что финансируемым США организациям на Украине приказано остановить все проекты и расходы.