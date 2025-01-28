Блинкен напишет книгу с предысторией СВО

Бывший госсекретарь США Энтони Блинкен напишет книгу о своей работе в администрации президента Джо Байдена и международных кризисах, имевших место с 2021 по 2025 год. Об этом пишет Associated Press (AP).
Блинкен намерен изложить «первый откровенный взгляд» изнутри администрации Соединенных Штатов на события, предшествовавшие началу спецоперации России на Украине, говорится в тексте.
Экс-госсекретарь также расскажет об отношениях Вашингтона с Китаем, войне на Ближнем Востоке, других международных кризисах, с которыми столкнулась администрация Джо Байдена.
До этого Энтони Блинкен заявлял, что новая администрация США во главе с Дональдом Трампом имеет необходимые предпосылки помочь Киеву достичь хорошего соглашения по завершению конфликта и установлению долгосрочного мира, поскольку Джо Байдену удалось сорвать планы Москвы «стереть Украину с карты».
Ранее журналист напомнил Блинкену его слова об исторических связях России и Украины.