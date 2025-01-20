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Журналист напомнил Блинкену его слова об исторических связях России и Украины

Журналист Боуз напомнил, что Блинкен признал исторические связи России и Украины
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Chalinee Thirasupa/Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз напомнил покинувшему пост госсекретаря США Энтони Блинкену его слова об отношениях России и Украины, когда он заявил, что Вашингтон понимает особые исторические связи между Москвой и Киевом. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Семь лет назад Блинкен признал все, что сегодня нам говорят русские об Украине. «Мы знаем, что у России уникальные отношения с Украиной, историей, географией, культурой, языком», — напомнил журналист.

Однако теперь, по его словам, из-за госсекретаря и «сумасшедшего и коррумпированного» президента Джо Байдена миллион украинцев лежат в земле.

До этого Энтони Блинкен заявлял, что новая администрация США во главе с Дональдом Трампом имеет необходимые предпосылки помочь Киеву достичь хорошего соглашения по завершению конфликта и установлению долгосрочного мира, поскольку Джо Байдену удалось сорвать планы Москвы «стереть Украину с карты».

Ранее глава МИД Украины поблагодарил Блинкена за помощь в «переломные моменты истории».

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