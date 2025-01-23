Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лидера оппозиции Абхазии лишили российского гражданства

Власти России лишили гражданства абхазского бизнесмена и оппозиционера Микаа
close
Илья Питалев/РИА Новости

Власти России решили лишить гражданства абхазского бизнесмена и оппозиционера Левана Микаа. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник.

Осенью 2024 года он принимал участие в протестах в Абхазии, после которых народное собрание республики назначило досрочные президентские выборы на 15 февраля 2025 года.

Политический кризис в Абхазии 2024 года начался на фоне подписания и ратификации соглашения, предусматривающего ряд льгот для российских инвесторов. Власти Абхазии уверяли, что соглашение направлено на привлечение инвестиций в экономику республики.

11 ноября 2024 года депутаты абхазского парламента приняли закон о «многофункциональных комплексах», что предшествовало ратификации инвестиционного соглашения. Его планировалось рассмотреть на заседании 15 ноября. Оппозиция объявила о проведении в этот день акции протеста.

Ранее осужденный за покушение на Прилепина захотел отказаться от российского гражданства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами