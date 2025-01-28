Политолог сравнил «мирный план Трампа» с Минскими соглашениями

Политолог Вадим Сипров в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал появившийся в СМИ «100-дневный план» президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. По словам эксперта, документ представляет собой ухудшенную версию Минских соглашений.

Он выразил мнение, что Россию подталкивают к опасной черте «договорняком», поэтому не следует останавливать боевые действия.

«Ни к 1 мая, ни к 1 сентября, ни ко Дню защиты детей нам это делать не стоит. Военной целесообразности прекращения огня для России сейчас нет. Российские Вооруженные силы последовательно продавливают фронт практически на всех важных направлениях. А возможности для сопротивления со стороны ВСУ сокращаются по мере сокращения мобилизационного потенциала Украины», — сказал Сипров.

При этом он добавил, что включение в мирный план пунктов о безопасности в Восточной Европе говорит о том, что авторы документа ознакомились с предложениями России, сформулированными в конце 2021 года.

26 января издание «Страна.ua» сообщило, что президент США Дональд Трамп и члены его команды уже составили график того, как боевые действия между Украиной и РФ закончатся за 100 дней. План получили европейские дипломаты, а от них он попал в Киев. Журналисты особо отмечают, что не могут судить о его подлинности.

Согласно опубликованному документу, до 9 мая Международная мирная конференция выпустит декларацию о завершении конфликта, после этого на Украине не будут продлевать режим военного положения и мобилизацию.

Ранее депутат Рады заявил, что Зеленский хочет сорвать переговоры.