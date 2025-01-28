В Раде рассказали, как на Украине потратили американские деньги

Украина тратила полученные от Американского агентства по международному развитию (USAID) средства на съемки телевизионных шоу. Об этом заявил депутат Верховной рады Марьян Заблоцкий на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, деньги были вложены в съемку ток-шоу на YouTube «Эбаут», документального фильма «Тесто».

Также средства агентства ушли на поддержку музыкального дуэта TVORCHI. В 2023 году он представлял Украину на конкурсе песен «Евровидение» и занял шестое место. Помимо этого, на средства USAID общественной организацией «Сахар» была проведена серия культурных мероприятий в Сумской области.

Всего на Украине действуют 112 проектов USAID, в которые планировалось вложить $7 млрд, рассказал Заблоцкий.

На сайте USAID указано, что агентство активно поддерживает правительство Украины: с февраля 2022 года объем финансирования составил $30 млрд.

Кроме того, USAID вкладывало деньги в борьбу с коррупцией на Украине, кибербезопасность, восстановление школ и объектов критической инфраструктуры.

Ранее Трамп подписал указ о приостановке помощи Украине.