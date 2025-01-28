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В Раде рассказали, как на Украине потратили американские деньги

Депутат Рады Заблоцкий: Украина тратила деньги США на ток-шоу
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Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Украина тратила полученные от Американского агентства по международному развитию (USAID) средства на съемки телевизионных шоу. Об этом заявил депутат Верховной рады Марьян Заблоцкий на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, деньги были вложены в съемку ток-шоу на YouTube «Эбаут», документального фильма «Тесто».

Также средства агентства ушли на поддержку музыкального дуэта TVORCHI. В 2023 году он представлял Украину на конкурсе песен «Евровидение» и занял шестое место. Помимо этого, на средства USAID общественной организацией «Сахар» была проведена серия культурных мероприятий в Сумской области.

Всего на Украине действуют 112 проектов USAID, в которые планировалось вложить $7 млрд, рассказал Заблоцкий.

На сайте USAID указано, что агентство активно поддерживает правительство Украины: с февраля 2022 года объем финансирования составил $30 млрд.

Кроме того, USAID вкладывало деньги в борьбу с коррупцией на Украине, кибербезопасность, восстановление школ и объектов критической инфраструктуры.

Ранее Трамп подписал указ о приостановке помощи Украине.

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