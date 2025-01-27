В Турции заявили о проблемах в отношениях с США

Фидан: Турция имеет проблемные вопросы в отношениях с США, особенно по Сирии

У Турции есть проблемы в отношениях с Соединенными Штатами, главной из которых является политика Вашингтона в Сирии. Об этом заявил глава МИД страны Хакан Фидан в интервью Al Şark TV, передает РИА Новости.

«У нас также есть проблемные вопросы с США. Американская политика в Сирии стоит во главе», — заявил он.

По словам главы МИД, турецкая сторона продолжает тесно сотрудничать с новой администрацией США во главе с Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что проблематичные вопросы должны быть «вынесены за скобки». Фидан отметил, что существует курс, которого должны придерживаться «зрелые государства».

Он выразил надежду на то, что новая администрация США будет выполнять поручения избранного «лидера в точности до буквы».

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о наступившем благоприятном моменте для окончательной ликвидации террористической угрозы в стране. По его словам, никакая террористическая группировка, независимо от наличия у нее внешней поддержки, не сможет противостоять решимости страны.

Ранее в США высказались о возможной военной операции Турции в Сирии против курдов.