Руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) не говорил о том, что существование страны может оказаться под угрозой, если мирные переговоры не начнутся до лета 2025 года. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

По словам парламентария, распространившаяся в СМИ информация не соответствует действительности.

«Он (Буданов. — «Газета.Ru») сказал, что если ничего не изменить, фронт может начать сыпаться и возникнут проблемы», — подчеркнул Гончаренко.

27 января издание «Украинская правда» сообщило, что руководитель ГУР на встрече с законодателями предупредил о возможном запуске «опасных процессов для самого существования» страны. Буданов якобы заявил, что это произойдет, если Киев и Москва не начнут мирные переговоры до лета текущего года.

Как отметили журналисты со ссылкой на источник, руководитель ГУР произнес соответствующие слова с холодной улыбкой. Из-за этого все присутствовавшие на встрече люди «переглянулись и замолчали».

Ранее аналитики выяснили, сколько граждан Украины выступают за скорейшее начало переговоров.