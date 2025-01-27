Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине заявили, что Буданов не говорил об угрозе существованию страны

Депутат Рады Гончаренко: Буданов не предупреждал об угрозе существованию Украины
close
Defence Intelligence of Ukraine

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) не говорил о том, что существование страны может оказаться под угрозой, если мирные переговоры не начнутся до лета 2025 года. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

По словам парламентария, распространившаяся в СМИ информация не соответствует действительности.

«Он (Буданов. — «Газета.Ru») сказал, что если ничего не изменить, фронт может начать сыпаться и возникнут проблемы», — подчеркнул Гончаренко.

27 января издание «Украинская правда» сообщило, что руководитель ГУР на встрече с законодателями предупредил о возможном запуске «опасных процессов для самого существования» страны. Буданов якобы заявил, что это произойдет, если Киев и Москва не начнут мирные переговоры до лета текущего года.

Как отметили журналисты со ссылкой на источник, руководитель ГУР произнес соответствующие слова с холодной улыбкой. Из-за этого все присутствовавшие на встрече люди «переглянулись и замолчали».

Ранее аналитики выяснили, сколько граждан Украины выступают за скорейшее начало переговоров.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами