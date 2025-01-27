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В Совфеде оценили просьбу Зурабишвили к Трампу защитить Грузию от России

Джабаров предрек Зурабишвили тюремный срок в Грузии после обращения к Трампу
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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Обращение экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили к Дональду Трампу с просьбой защитить республику от России может обернуться для нее тюрьмой на родине. Об этом в беседе с News.ru заявил заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Он призвал действующую власть «разобраться» с поведением Зурабишвили, чтобы народ Грузии начал их уважать. По его словам, экс-президент не считает республику своей родиной.

«Она переступила грань дозволенного. Я думаю, что грузинские власти, если хотят, чтобы сам народ уважал их, должны с ней разобраться, закрыть въезд на территорию Грузии или поместить по соседству с Саакашвили», — сказал Джабаров.

По словам сенатора, Зурабишвили продолжит «оббивать европейские приемные» и жаловаться на действия России, хотя Москва ничего не изменила в отношениях со страной с момента прихода к власти партии «Грузинская мечта».

До этого газета The Hill писала, что Саломе Зурабишвили, находящаяся в Соединенных Штатах, использует личные связи, чтобы призвать «сильную Америку» Дональда Трампа защитить республику от России. По словам экс-президента, у нее была возможность сообщить Трампу, что ее страна представляет стратегически важный регион, который Вашингтон не может забыть.

Ранее в МИД России заявили о готовности к нормализации отношений с Грузией.

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