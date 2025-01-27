В Казахстане арестовали троих человек по делу о событиях января 2022 года

Суд Алма-Аты осудил троих человек за организацию беспорядков в январе 2022 года

Суд Алма-Аты приговорил троих человек к лишению свободы за организацию беспорядков в январе 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

Самый большой срок получил подозреваемый в организации криминальной структуры Арман Джумагельдиев, осужденный на 20 лет лишения свободы. Полковник Комитета национальной безопасности Казахстана Руслан Искаков был осужден судом на 15 лет лишения свободы. Еще на восемь лет лишения свободы был осужден депутат местного законодательного собрания Алма-Аты Кайрат Кудайберген.

В 2024 году генпрокуратура Казахстана сообщала о 1396 осужденных по делам о беспорядках 2022 года.

В январе 2022 года в Казахстане прошли массовые протесты. Жители городов Жанаозен и Актау на западе республики выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату — бывшую столицу и крупнейший город Казахстана.

В начале января этого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью изданию Egemen Qazaqstan назвал причинами попытки государственного переворота в стране в 2022 году нерешенные социально-экономические проблемы и общий застой.

По его словам, курс на демократизацию политической системы, либерализацию общественной жизни и демонополизацию экономики вызвал резкое неприятие влиятельных лиц, увидевших в нем (в этом курсе) угрозу глубоко укоренившейся обстановке в республике и своему привилегированному статусу во властных структурах.

Ранее Токаев заявил, что к попытке переворота в Казахстане в 2022 году привела деградация власти.