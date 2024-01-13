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Генпрокуратура Казахстана назвала число осужденных по делам о беспорядках 2022 года

В Казахстане по делам о январских беспорядках в 2022 году осудили 1 396 человек

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Reuters

Генеральная прокуратура Казахстана осудила 1 396 человек по уголовным делам о январских беспорядках 2022 года, передает агентство «Казинформ».

Отмечается, что 562 из 1 396 человек осуждены за участие в массовых беспорядков, 12 — за их организацию.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что расследование январских событий продолжается.

В ведомстве добавили, что в общей сложности в ходе январских событий было похищено 2 960 единиц оружия, более 1 тыс. из них удалось найти, поиск остального оружия продолжается.

В январе 2022 года в Казахстане прошли массовые протесты. Жители городов Жанаозен и Актау на западе республики выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату — бывшую столицу и крупнейший город Казахстана.

В начале января этого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью изданию Egemen Qazaqstan назвал причинами попытки государственного переворота в стране в 2022 году нерешенные социально-экономические проблемы и общий застой.

По его словам, курс на демократизацию политической системы, либерализацию общественной жизни и демонополизацию экономики вызвал резкое неприятие влиятельных лиц, увидевших в нем (в этом курсе) угрозу глубоко укоренившейся обстановке в республике и своему привилегированному статусу во властных структурах.

Ранее экс-президент Казахстана Назарбаев рассказал, чему научил Запад постсоветских лидеров.

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Беспорядки в Казахстане — 2022
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