Названы дата и место проведения саммита глав стран ШОС

Заседание Совета глав государств ШОС запланировано провести в конце августа – начале сентября в Китае. Об этом заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев.

Он напомнил, что в 2025 году в ШОС председательствует Китай. Саммит по традиции проходит в стране, которая завершает председательство. Ожидается, что на заседании будут приняты важные решения, подписаны и утверждены важные документы. В настоящее время идет напряженная и активная работа по подготовке мероприятия.

В очном или дистанционном формате пройдет саммит, зависит от главы Китая Си Цзиньпиня, пока предполагается проведение саммита в живом формате.

Предыдущий саммит глав государств стран ШОС прошел в Казахстане в начале июля 2024 года в очном формате, а до этого, в 2023 году, прошел в режиме видеоконференции.

Шанхайская организация сотрудничества — международная организация, созданная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее к организации присоединились Индия, Пакистан, Белоруссия и Иран.

Ранее сообщалось, что летние Игры ШОС в 2026 году пройдут в России.