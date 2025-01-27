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В МИД Польши раскритиковали президентские выборы в Белоруссии

МИД Польши выразил разочарование итогами выборов в Белоруссии
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Министерство иностранных дел Польши выразило разочарование в связи с итогами президентских выборов в Белоруссии. Внешнеполитическое ведомство страны опубликовало соответствующее заявление на официальном сайте.

В сообщении отмечается, что голосование якобы прошло «в условиях нарушения основных демократических процедур». Как утверждает МИД Польши, действующее руководство Белоруссии не дало независимым кандидатам принять участие в выборах и «запугивало представителей гражданского общества».

«Эти факторы не позволяют считать результат сегодняшних выборов достоверным и отражающим волю белорусского народа, который не раз в новейшей истории демонстрировал зрелость и понимание демократических процессов», — добавили в ведомстве.

На этом фоне польское министерство призвало Минск запустить процесс, результатом которого стало бы превращение республики в «по-настоящему свободную и демократическую» страну. В Варшаве подчеркнули, что таким государством смогли бы гордиться все белорусские граждане.

26 января в Белоруссии состоялись очередные выборы президента. По предварительным данным, победу на них одержал нынешний глава государства Александр Лукашенко — за него проголосовали 86,82% избирателей.

Ранее наблюдатель из Венгрии сравнил выборы в Белоруссии и других европейских странах.

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