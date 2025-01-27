Правительство РФ поддержало внесение изменений в закон о гражданстве

Правительство одобрило идею не принимать в гражданство РФ при отказе от присяги

Российское правительство поддержало законопроект, в соответствии с которым иностранцы при отказе от присяги не смогут получить гражданство РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас, согласно закону «О гражданстве Российской Федерации» присягу обязаны приносить все вступающие в российское гражданство совершеннолетние иностранцы. Решение о приеме в российское гражданство РФ вступает в законную силу со дня принесения иностранцем присяги, но считается недействительным, если она не принесена в течение одного года.

Законопроект будет учитывать случаи отказа от принесения присяги. При таком развитии событий решение о предоставлении гражданства также будет считаться недействительным.

Кроме того, предлагается снизить минимальный возраст принесения присяги с 18 до 14 лет.

25 января сообщалось, что россиянок, которые собираются вступать в брак с иностранцами, могут обязать проходить собеседование с представителями правопорядка.

Ранее стало известно, что иностранцам из реестра контролируемых лиц запретят заключать браки.