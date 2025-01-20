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Шольц призвал извлечь «правильные уроки» после освобождения Освенцима

Шольц: спустя 80 лет после освобождения Освенцима нужно извлечь правильные уроки
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Axel Schmidt/Reuters

Необходимо извлечь «правильные уроки» после освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на памятном мероприятии, организованном еврейской общиной Франкфурта-на-Майне, пишет ТАСС.

«Спустя 80 лет после освобождения Освенцима как никогда важно четко изложить факты и извлечь из них правильные уроки», — отметил он.

Канцлер обратил внимание на то, что в Германии необходимо «сохранять память о разрушении цивилизации, совершенном немцами во время Холокоста». Он подчеркнул, что в настоящее время антисемитизм и правый экстремизм во многих местах «переживают пугающую и тревожную нормализацию».

27 января 1945 года Советская армия вошла в Освенцим, Биркенау и Моновиц и освободила около семи тысяч заключенных, большинство из которых были больны и находились в тяжелом состоянии. Эсэсовцы и полицейские нацистской Германии в период с 1940 по 1945 год депортировали в комплекс Освенцим не менее 1,3 миллиона человек.

В октябре прошлого года вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что отсутствие России на годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау оскорбляет память узников нацизма. По его словам, это нарушение здравого смысла и исторической правды.

Ранее Вучич возмутился отказом пригласить Россию на годовщину освобождения Освенцима.

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