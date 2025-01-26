Лукашенко высказался о политзаключенных

Лукашенко: мы не используем политзаключенных, чтобы получить что-то от Запада

Власти Белоруссии не пытаются что-то выторговать у Запада, освобождая политзаключенных. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает «Интерфакс».

«Мы не хотим использовать процесс освобождения этих уголовников, чтобы дать сигнал Западу. Да плевать я хотел на этот Запад. У меня нет этого желания. Мы живем, да, тяжело. Санкции — это всегда нелегко. Но мы договорились со своими партнерами», — сказал он.

Накануне Лукашенко заявил, что протесты в Белоруссии, как после президентских выборов в 2020 году, не повторятся. По его словам, власти республики «никому не должны закрывать рот» и «силой тащить туда, куда он не хочет».

Акции протеста в Белоруссии начались в ночь на 10 августа 2020 года в связи с объявлением официальных итогов президентских выборов, согласно которым победу на них одержал Лукашенко, а не кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Тогда было задержано более трех тысяч человек по всей стране. Далее протесты продолжились.

Самые массовые акции прошли 16 августа, когда в центре Минска собралось, по некоторым оценкам, от 200 до 400 тыс. человек, а по всей Белоруссии — больше миллиона. В марте 2021 года протесты прервались.

Ранее Лукашенко заявил, что власти никого не выгоняли из Белоруссии.