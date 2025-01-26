Лукашенко опроверг заявление Киева о его предложении нанести удар по Мозырскому НПЗ

Лукашенко заявил, что не просил Киев бить по Мозырскому НПЗ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе пресс-конференции опроверг заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он якобы сам предлагал Киеву нанести удары по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ). Его слова передает ТАСС.

«Клянусь, что такого не было!» — сказал он.

Глава государства отметил, что никогда не хотел конфликта на Украине, а со своей стороны сделал все, чтобы он не произошел.

В начале января Зеленский в интервью блогеру Лексу Фридману заявил, что Лукашенко якобы извинился перед ним в первые дни после начала специальной военной операции (СВО). По его словам, помимо извинений, белорусский президент заверил, что не контролирует ситуацию и запуск российских ракет с территории Белоруссии. Зеленский утверждает, что Лукашенко также предложил Украине «ответить» ударом по белорусской территории, атаковав нефтеперерабатывающий завод.

Позже пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт опровергла слова Зеленского о том, что Лукашенко извинялся перед ним в первые дни СВО.

Ранее кандидат в президенты Белоруссии предложил называть лидера страны председателем.