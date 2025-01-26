Лукашенко заявил о готовности к диалогу со странами Евросоюза

Лукашенко заявил о готовности к диалогу со всеми странами ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к диалогу со всеми странами ЕС. Его слова приводит РИА Новости.

Белорусский лидер подчеркнул, что готов вести сотрудничество и с теми странами, которые «агрессивно» вели себя по отношению к его стране.

По словам Лукашенко, Минск никогда не отказывался от диалога с Западом и всегда был готов к нему.

24 января в администрации Лукашенко заявили, что ЕС пытается надавить на избирателей в Белоруссии.

Досрочное голосование в Белоруссии состоялось 21 января, а основной день выборов назначен на 26 января. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала пять кандидатов, включая Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что Евросоюз «пресмыкается» перед США.