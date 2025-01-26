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В Белоруссии назвали итоги явки на досрочном голосовании

ЦИК Белоруссии: на досрочных выборах проголосовали 41,81% избирателей
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VideoFromEveryWhere/Shutterstock/FOTODOM

По итогам досрочного явка избирателей голосования на выборах президента Белоруссии составила 41,81%. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики в своем Telegram-канале.

«За 5 дней проголосовали 41,81 % граждан, включенных в списки для голосования», — говорится в сообщении.

По данным ЦИК, самая высокая явка была зафиксирована в Могилевской области (42,95%), высокие показатели также наблюдались в Минской области (42,68%). Кроме того, большое количество граждан пришло на участки для голосования в Брестской области и Витебской области, где проголосовали 41,99% и 41,51% соответственно.

В Минске показатель по явке составил 41,14%.

До этого сенатор Совета Федерации РФ, координатор миссии наблюдателей Межпарламентской ассамблеи СНГ на выборах в стране Константин Косачев заявил, что у западных стран вызывает раздражение суверенитет Белоруссии, а также позиция действующего президента и руководства страны.

26 января в Белоруссии проходят президентские выборы. Избирательные участки, которые будут работать с 8:00 до 20:00, оборудованы тревожными кнопками и системами видеонаблюдения. В стране организовано более 5 тыс. участков для голосования, в том числе они оборудованы в ряде социальных объектов: больницах, санаториях, а также домах отдыха.

Ранее политолог спрогнозировал исход выборов в Белоруссии.

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