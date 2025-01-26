Явка на президентских выборах в Белоруссии превысила 47%

Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко заявил, что явка на президентских выборах в Белоруссии по состоянию на 10:00 составила 47,56%. Его слова приводит ТАСС.

«Явка на выборах президента составила 47,56%», — сказал Карпенко.

Он отметил, что выше всего явка оказалась в Гомельской (51,16%) и Брестской областях (51,09%).

Политолог Артем Агафонов ранее заявил, что выборы в Белоруссии будут самыми скучными и предсказуемыми в истории страны. По его словам, действующий глава государства Александр Лукашенко наберет не меньше 85%.

26 января в Белоруссии проходят президентские выборы. Избирательные участки, которые будут работать с 8:00 до 20:00, оборудованы тревожными кнопками и системами видеонаблюдения. В стране организовано более 5 тыс. участков для голосования, в том числе они оборудованы в ряде социальных объектов: больницах, санаториях, а также домах отдыха.

Ранее в России оценили выборы в Белоруссии.