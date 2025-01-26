В Совфеде заявили, что БДИПЧ ОБСЕ утратило репутацию независимого наблюдателя

Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ) утратило репутацию независимого наблюдателя за выборами. Об этом заявил зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев во время открытия избирательного участка в Минске на выборах президента в Белоруссии, передает ТАСС.

«Ни одна миссия наблюдения не имеет права на монополию наблюдения за выборами. Эту монополию пытались присвоить наши западные соседи, выдавая БДИПЧ ОБСЕ чуть ли не за единственную инстанцию, которая имеет право оценивать выборы», — заявил он.

По словам Косачева, бюро, при выработке рекомендаций по оценке выборов, не согласовывало их с государственными участниками. Он добавил, что Межпарламентской ассамблее СНГ также был создан институт мониторинга процессов демократии, который помогает в текущих выборах лидера Белоруссии.

26 января в Белоруссии проходят президентские выборы. Избирательные участки, которые будут работать с 8:00 до 20:00, оборудованы тревожными кнопками и системами видеонаблюдения. В стране организовали более 5 тыс. участков для голосования, в том числе они оборудованы в ряде социальных объектов: больницах, санаториях, а также домах отдыха.

Ранее в России оценили на пять с плюсом выборы в Белоруссии.