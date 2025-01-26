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В демонстрации против АдГ в Берлине приняли участие 100 тысяч человек

В Берлине 100 тысяч человек вышли на акцию протеста против АдГ и Маска
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Алексей Витвицкий/РИА Новости

В Берлине около 100 тысяч человек вышли на акцию протеста в центре города против партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом сообщает Bild.

Также протестующие выступили против кандидата в канцлеры Германии от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца, президента США Дональда Трампа и американского бизнесмена Илона Маска.

Маск до этого выступил по видеосвязи перед участниками предвыборного мероприятия партии «Альтернатива для Германии».

«Альтернатива для Германии» выступает за сохранение Евросоюза, но с сокращением роли ФРГ как главного бенефициара Брюсселя. Партия требует изменения бюджетной политики ЕС и допускает выход Германии из зоны евро. «АдГ» неоднократно обвиняли в пособничестве неонацизму, антисемитизму и расизму, а молодежная организация партии была признана в Германии экстремистской.

Ранее Маск обвинил демократов в грязных трюках.

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