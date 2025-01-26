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В Белоруссии началось голосование на выборах президента

Участки для голосования на президентских выборах открылись в Белоруссии
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Участки для голосования на выборах президента открылись в Белоруссии, они проработают с 8.00 до 20.00 (время совпадает с мск). Об этом сообщает БелТА.

«Участки для голосования по всей стране открылись в 8.00», — говорится в сообщении агентства.

В Белоруссии организовано 5325 участков для голосования, в том числе они оборудованы в ряде социальных объектов: больницах, санаториях, а также домах отдыха. Государство при этом не организовало избирательные участки в третьих странах на фоне ухудшения отношений со странами Запада.

25 января в Белоруссии завершилось досрочное голосование на выборах президента. Явка избирателей по итогам досрочного голосования составила 41,81%.

26 января в Белоруссии проходят президентские выборы. Избирательные участки, которые будут работать с 8:00 до 20:00, оборудованы тревожными кнопками и системами видеонаблюдения.

Глава белорусского ЦИК Игорь Карпенко в свою очередь заявил, что резолюция Европейского парламента о выборах в Белоруссии направлена на раскачку и дестабилизацию ситуации в республике. Также он назвал документ прямым вмешательством в электоральный суверенитет страны.

Ранее Лукашенко заявил, что повторения протестов 2020 года в Белоруссии не будет.

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