Судзуки: Япония должна помогать США в достижении прекращения огня на Украине

Японские власти должны присоединиться к предложению американского лидера Дональда Трампа о прекращении огня на Украине и внести свой вклад. Об этом заявил депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки в ходе встречи с премьер-министром Японии Сигэру Исибой, передает ТАСС.

По словам депутата, Япония является единственной страной из G7, которая не поставляла оружие украинской стороне.

«Когда я встречался с премьером Исибой 15 января, я сказал ему, что Япония должна присоединиться к предложению Трампа о прекращении огня», — заявил он.

По его словам, премьер согласился с его позицией и подтвердил, что данный расклад будет наилучшим вариантом.

В ходе переговоров Исиба заявил, что осознает важность отношений с Россией, которые вносят вклад в стабильность Восточной Азии. По его словам, сотрудничество государств крайне важно, поскольку РФ является мировой державой и соседом Японии.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что политика Токио по отношению к Москве остается откровенно недружественной.

Ранее генсек правительства Японии впал в ступор перед журналистами после вопроса о Курильских островах.