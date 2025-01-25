mk.ru: никто из мировых лидеров не поздравил Зеленского с 47-м днем рождения

Никто из мировых лидеров не поздравил президента Украины Владимира Зеленского с днем рождения, пишет mk.ru.

По данным издания, в этот день в Киеве находилась президент Молдавии Майя Санду, но она также не поздравила своего украинского коллегу.

25 января Зеленскому исполнилось 47 лет.

До этого историк и политолог Сергей Станкевич в беседе с kp.ru заявлял, что посол Украины в Великобритании, экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный может сменить Владимира Зеленского на посту президента.

По словам Станкевича, Залужного в Великобритании уже обучили нужным навыкам и передали ему необходимые контакты. Политолог сравнил экс-главнокомандующего ВСУ с «подарком на день рождения», который ждет, когда «его переместят из Лондона в Киев».

Ранее Зеленский призвал США и Европу «давить на Россию» ради мира.