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Трамп может оказаться главой самой богатой администрации в истории США

РБК: администрация Трампа может стать самой богатой в истории США
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Carlos Barria/Reuters

Президент США Дональд Трамп может оказаться главой самой богатой администрации в истории. Об этом пишет РБК.

Если кандидаты Трампа будут утверждены сенатом, в новую команду войдут 14 миллиардеров с совокупным состоянием более $450 млрд, что превышает ВВП более чем 160 стран. Это побьет предыдущий рекорд Трампа 2016 года, когда состояние его кабинета оценивалось в $11 млрд.

Богатство самого Трампа на 24 января 2025 года насчитывает $5,9 млрд. Среди его сторонников выделяется Илон Маск, чье состояние составляет $426 млрд. Маск активно поддерживает Трампа, инвестировав порядка $239 млн в его кампанию, а также организовав ежедневный розыгрыш $1 млн для избирателей.

Предполагается, что миллиардер Джаред Айзекман, который участвовал в космических экспедициях SpaceX, возглавит NASA. Келли Леффлер может занять пост главы управления по делам малого бизнеса, а президент Fiserv Фрэнк Бисиньяно рассматривается на должность руководителя администрации социального обеспечения.

20 января Трамп принес присягу и официально вступил в должность нового президента США. В тот же день американский лидер подписал несколько десятков указов. Одним из них оказался документ о признании в стране исключительно двух полов – мужского и женского – и отказе властей от так называемой «гендерной идеологии».

Ранее европейский военный заявил, что Трамп не может остановить конфликт на Украине.

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