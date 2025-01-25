В Приднестровье оценили визит Санду на Украину для обсуждения вопроса энергетики

Визит президента Молдавии Майи Санду на Украину выглядит как пренебрежение к страданиям молдаван и приднестровцев, которые испытывают проблемы из-за энергетического кризиса. Такое мнение высказал депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов в беседе с РИА Новости.

«В данной ситуации, когда Санду возглавляет власть, сознательно не пропускающую в ПМР газ и сознательно ухудшающую положение народа Приднестровья, такой визит выглядит как демонстративное пренебрежение страданиями и приднестровцев, и своих сограждан, которые получают неподъемные счета на оплату тарифов ЖКХ», — считает депутат.

По его мнению, молдавский президент не будет обсуждать в Киеве предложение поставить газ в Приднестровье через украинскую территорию, и она не желает включаться хоть в какой-то диалог между РФ и ПМР.

25 января президент Молдавии выехала с рабочим визитом в Киев, где обсудит с украинским президентом Владимиром Зеленским вопросы энергетики, безопасности и евроинтеграции.

Ранее РФ предостерегла Молдавию от использования энергетического кризиса в вопросе Приднестровья.