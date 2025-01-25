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Путин поручил изучить меры защиты детей от опасной информации в настольных и видеоиграх

Путин поручил до августа проанализировать меры защиты детей от опасной информации
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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Президент России Владимир Путин поручил к 31 июля 2025 года проанализировать эффективность мер защиты детей от опасной информации, в том числе в компьютерных играх. Перечень поручений по итогам заседания Госсовета в декабре опубликован на сайте Кремля.

«Провести анализ эффективности имеющихся мер защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в том числе от такой информации, содержащейся в аудио- и видеопродукции, настольных, компьютерных и иных играх», — говорится в сообщении.

До этого на заседании Госсовета в Кремле, где обсуждались вопросы, связанные с опасным контентом и влиянием видеоигр на детей как инструмента пропаганды, Путин призвал депутатов Госдумы проанализировать содержание игр и принять соответствующие решения совместно с правительством.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента планирует в январе принять меры, направленные на защиту граждан, особенно детей, от деструктивного контента.

Ранее россиян предупредили о новой мошеннической схеме с обманом детей.

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