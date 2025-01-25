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В Минске посоветовали Западу поучиться проводить выборы у России и Белоруссии

Гайдукевич: Запад может учиться у РФ и Белоруссии проведению выборов
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Виктор Толочко/РИА Новости

Запад может поучиться у России и Белоруссии проводить настоящие демократические выборы. Об этом сообщил ТАСС кандидат в президенты страны, председатель Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич.

Он считает, что на Западе нет демократии. Россия и Белоруссия могут приглашать европейских представителей как учеников. По словам Гайдукевича, позиция Запада вообще не должна волновать россиян и белорусов.

«И в Беларуси, и в России мы, слава Богу, пришли к тому, что выборы проводим для себя, и их мнение нас не интересует», — добавил он.

До этого председатель ЦИК республики Игорь Карпенко заявлял, что члены избирательных комиссий Белоруссии получают угрозы после публикации их личных данных.

Досрочное голосование в Белоруссии состоялось 21 января, а основной день выборов назначен на 26 января. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала пять кандидатов, включая Александра Лукашенко.

Ранее в Белоруссии обвинили ЕС во вмешательстве в президентские выборы.

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